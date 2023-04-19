為讓偏鄉地區鄉親瞭解及認識器官捐贈的實際效益及深刻的意涵，台北榮總新竹分院於19日上午邀請台北榮總器官捐贈移植中心資深協調師廖麗鳳於門診舉辦「器而不捨．勇敢續愛」器官捐贈宣導活動，搭配有獎徵答、提問解答的互動，讓鄉親瞭解器捐於生命延續的意義，並增加對器捐過程的認識。

廖麗鳳指出，器官捐贈是指一位大愛者把自身個體可用的器官，經由手術的方式移植到另一個器官衰竭的病人身上，使病人因為獲得這個珍貴的器官而能夠延續生命，進而改善生活品質。假使1人捐贈器官，在理想狀態下，可以拯救52個需要器官移植的人，也許有人因為您捐贈了眼角膜他就可以看見美麗的新世界，也許有人因為您捐贈了骨骼他就可以站著仰望湛藍的天空，器官捐贈宣導加強大眾的認知，邀社區一起喚起被遺忘的大愛精神。

普遍華人傳統觀念視生死為禁忌話題，或是覺得還年輕無需考慮的議題，但人生當中無常比明天先到時，往往讓人措手不及，廖麗鳳表示，在生命的盡頭，適當的傳遞器捐理念，對於遺愛人間器官捐贈的選項，能讓疾病或意外發生時，親愛的家人在喪親的悲痛時，能夠放心大愛及放手大捨，體會因身體器官奉獻出去感受他人重生的喜悅，讓身體在無用與大用之間做選擇，遞延生命的價值。