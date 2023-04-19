花蓮瑞穗鄉台9線250公里路段，日前發生車禍事故，一隻山羌突然從路邊草叢竄出，暴衝到對向車道，不慎與一名玲姓機車騎士碰撞，由於撞擊力道大，騎士從車上摔落地面，並與山羌在地上翻滾5圈且滑行近5米才停下來，所幸送醫救治無生命危險，但山羌卻當場死亡。

鳳林警分局交通事故處理專責小組警員呂虔和表示，本月9日獲報指出，瑞穗鄉台9線250公里處發生交通事故，玲性民眾當時騎乘機車南往北行駛時，一直山羌突然從西邊草叢竄出且快速跑向東邊，兩方因此發生碰撞。

一隻山羌突然從路邊草叢竄出，暴衝台9線車道並與機車騎士碰撞，當場死亡。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

據監視器畫面，山羌不明原因突然從草叢竄出，疑似速度太快，騎士當下未能即時反應，直接與其撞上，當場從車上跌落地面，且撞擊力道大，與山羌一起在地上翻滾至少5圈、滑行近5米才停下，造成身上多處擦挫傷，僅能趴臥的等待救援。

警消趕抵現場後，先將騎士送往醫院治療，所幸無生命危險，不過山羌卻當場死亡，魂斷台9線。

鳳林警分局呼籲民眾，行車途中要時刻保持警覺，若發現野生動物出現，應立即減速慢行，注意車距和交通狀況，避免事故發生。