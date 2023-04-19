澎湃新聞19日報導，今年以來，大陸出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。19日大陸國家移民管理局召開新聞發布會通報第一季移民管理工作主要數據。大陸移民管理機構共查驗出入境人員6506.5萬人次，其中大陸居民3235.1萬人次，港澳台居民2948.8萬人次，外國人322.6萬人次。

查驗交通運輸工具412.3萬架（艘、列、輛）次，其中飛機7.5萬架次，船舶8.8萬艘次，火車2.1萬列次，汽車393.9萬輛次；簽發普通護照512.2萬本、往來港澳台出入境證件簽注1914.6萬本（枚），受理港澳台居民來往大陸通行證60.4萬人次；簽發口岸簽證9500餘人次，受理審批外國人普通簽證延期、換發、補發4600餘人次，為在大陸外國人辦理停留居留證件18.6萬餘人次；為港澳台居民、海外華僑等持用出入境證件辦理社會事務提供身份認證服務753萬人次，12367服務平台受理中外人員諮詢、意見建議、線索舉報等來電150餘萬通。

第一季， 大陸移民管理機構縱深推進打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，繼續重拳整治跨境違法犯罪，持續深化「三非」外國人治理，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件6968起，打掉犯罪團夥510個，抓獲違法犯罪嫌疑人1萬餘人，其中採取刑事強制措施9577人、行政查處955人，在逃境外「蛇頭」及骨幹41人，搗毀中轉接應窩點115處，查扣涉案交通運輸工具414輛（艘）；依法查處非法入境、非法居留、非法就業外國人1.4萬人次，嚴格依照法律規定分別給予警告、罰款、行政拘留、限期出境等處罰，對其中符合法定情形的7096人予以遣送出境。查破毒品案件216起354人，其中萬克以上案件60起，繳獲各類毒品2.8噸、制毒物品30.8噸。查繳各類槍支118支，查緝走私物品案值3608萬元，有力維護了國家政治安全和國門邊境安全穩定。

大陸移民管理局新聞發言人介紹，今年以來，特別是新冠病毒感染「乙類乙管」後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。移管局因應形勢變化，充分發揮職能作用，持續深化移民管理改革創新，及時調整優化移民管理政策措施，各地公安機關出入境管理部門和全國邊檢機關工作中採取加大警力配備、優化勤務組織、強化動態管理、提高工作效率、做足各項應急準備等一系列措施，最大程度滿足廣大人民群眾的辦證需求，確保口岸順暢，出入境管理秩序平穩有序。

針對當前反偷渡等工作形勢，國家移民管理局新聞發言人表示，將繼續牽頭會同相關警種部門接續開展打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，堅持以打開路、以打促治、打防並舉、系統施治，全力，「打團夥、斷通道、斬『蛇頭』、摧網路」，穩步推進重點問題清理整治，堅決斬斷偷渡犯罪活動網上網下串聯管道，徹底摧毀境內外相互勾連的組織偷渡犯罪團夥，確保打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭取得更大成效。