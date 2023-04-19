苗栗客家桐花婚禮4月30日將在西湖渡假村浪漫登場，縣長鍾東錦19日率縣府團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈福，盼望眾神明保佑當天集團婚禮風和日麗，婚禮圓滿順利、新人們早生貴子，同時也邀請全國各地的民眾到苗栗做客，感受油桐花「五月雪」紛飛的魅力，帶動地方觀光產業。

縣長鍾東錦率領文化觀光局長林彥甫和文觀局團隊，先後到苗栗市天雲廟、玉清宮上香虔誠祈福，並致贈香油錢給天雲廟主委胡志佳、玉清宮常務董事鍾靜芳，儀式簡單莊嚴。鍾縣長說，桐花婚禮不但含有傳統客家風情，更是苗栗在地年度大事，今年桐花婚禮邁入第18年，推出隆重喜氣的客家盛宴，邀請新人們在盛開「桐」花樹下見證愛情。

縣長鍾東錦表示，今天的祭天祈福儀式，主要是祈禱4月30日桐花婚禮，希望神明庇佑當天風和日麗，也幫36隊新人祈福，希望婚後幸福快樂、早生貴子。鍾縣長說，除了桐花集團婚禮外，近期正值油桐花逐漸盛開，苗栗山林間「五月雪」的景致十分優美，一定能讓國內外遊客不虛此行，也能品嚐客家美食，歡迎大家來苗栗旅遊，一定會讓遊客讚不絕口。

文觀局長林彥甫表示，今年限量徵求36對新人參加，從3月24日起開始開放報名，報名開放上線僅僅十分鐘就已秒殺額滿，婚禮當天新人們隨著熱鬧客家八音引領進場，並體驗傳統客家禮俗，在眾人的祝福下，開啟美好生活的新篇章。苗栗客家桐花婚禮結合限定花季與傳統客家文化，別具特色，往年報名都迅速額滿，已見證1286對新人共結連理。

文觀局表示，縣府今年提供給新人價值1萬3920元的「幸福6禮」，諧音象徵「一生就愛你」，包括「儷人之行-桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券1張、「桐心知戀-新婚對戒」1份、「恩愛彌堅-手工蠶絲被」1件、「桐享喜悦-陶藝對杯」1組、「桐之祝福-喜餅禮盒」12盒「桐心合一-新婚電鍋」1台。