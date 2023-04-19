長庚科技大學18日舉辦第八任校長交接典禮，前校長樓迎統卸任，新任校長范君瑜曾任長庚科技大學副校長與主任祕書。范君瑜表示，在台灣辦大學越來越不容易、產業缺工問題也刻不容緩，面對全球挑戰，一定要繼續為社會培育優質健康照顧、專業護理人才。

觀禮貴賓有董事會代表有董事林善志、黃振青、監察人李純正、台塑企業總管理處協理高俊琦與校內行政主管。林善志回憶，卸任的樓迎統是創辦人王永慶從美國延攬回台，籌備「長庚醫學院」的第一批海外學者。1984年回台後，陸續擔任長庚大學醫學院副院長等職務，2008年董事會延聘擔任長庚科技大學前身「長庚技術學院」的校長。

樓迎統分享，如何成為一流大學一直是他的辦學任務，也是最重要的辦學目標，一個學校要辦得好，最重要的三要件：一是全力支持校務發展的董事會，二是齊心協力的行政團隊，三是優質且融洽的教學與學習環境，長庚科技大學充分具備這三個要件。林善志也表示，董事會非常支持學校禮聘樓迎統擔任校務顧問，繼續協助校務發展，傳承使命。

長庚科技大學18日舉辦第八任校長交接典禮，新任校長為范君瑜。（校方提供）

范君瑜擁有豐富的醫療、教育行政經歷與國際連結，獲得眾多師生的信任。范君瑜表示，感謝歷任校長為學校建立穩固根基，為後人樹立典範。隨著少子化和數位科技的發展，在學校穩健的財務基礎上，將持續投入教學資源提升教學品質，另外將聚焦在培養務實人才，做為未來的辦學重點，這也是長庚科技大學能夠成功吸引與留住年輕學子的兩大關鍵。在台灣辦大學越來越不容易、產業缺工問題也刻不容緩，面對全球挑戰，一定要繼續為社會培育優質健康照顧、專業護理人才。

范君瑜認為，高等教育內容和教學方式都需要改變，以應對未來的職場變革，長庚科技大學將在既有基礎上深化教育，以「創新發展」、「產業鏈結」、「國際視野」作為學校的發展方向，深化理論與實務並重之課程教學，透過VR數位教材模擬教學情境，建置全方位的擬真實作教室，並強化培育在地健康照護產業進階人才，以滿足高齡化社會的醫療照護需求；在此同時，將積極推動國際合作，將台灣優異的醫療軟實力發揚至海外，與國外大學合作提供從學士到博士的一條龍學程，培育在地醫療護理人才，打造長庚科技大學成為「聲譽卓越、亞洲領先之健康照護典範學府」。

長庚科技大學近年辦學成果屢創佳績，註冊率排名全國私立大學之冠，國際表現上也超過許多國立大學，在世界一流學科最新排名，長庚科大「護理學科」已晉升全球前75名。該校校友、師生表現也非常活躍，校友賴慧珊是國內最年輕的醫療奉獻獎得主，台灣醫療護理人才每年有12％，將近1600名護理人員來自長庚科技大學應屆畢業生，是長庚醫院及國內外醫療機構，重要的人才培育基地，學校配合衛福部政策，加速國內進階護理人力培育，全校畢業生平均就業率94％，在學期間所學的技能與良好品德態度，延續到職場工作，也為「長庚科大」建立起優質的品牌形象。

學校也培育數名全球前2％的頂尖科學家，為肩負大學社會責任，早在十年前成立「食品安全檢驗室」，通過財團法人全國認證基金會(TAF)、衛福部食品藥物管理署之專業認證，為全民食品安全守護盡力，這也是全台大學少有同時獲得雙認證的「民生產業食品安全檢驗室」。