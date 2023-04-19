高盛經濟學家也預測歐洲央行將在五月、六月、七月會分別升息25基點(1碼)。但是在五月是否升息25基點或50基點，將是一個雙方很接近、很難的決定，官員們主要會考量到銀行業風險降低、成長的韌性，以及核心通膨強勁等問題。

陸首季GDP勝預期 花旗上調全年經濟增長至6.1％
中國今年經濟增長預測 花旗上調至6.1％
《國際金融》歐央官員Nagel：升息還有一段路要走
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