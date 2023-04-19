高盛經濟學家也預測歐洲央行將在五月、六月、七月會分別升息25基點(1碼)。但是在五月是否升息25基點或50基點，將是一個雙方很接近、很難的決定，官員們主要會考量到銀行業風險降低、成長的韌性，以及核心通膨強勁等問題。
《國際金融》高盛上調ECB最終利率預測 3.75%
高盛(Goldman Sachs)周二將歐洲央行(ECB)的最終利率預測，從3.5%上調至3.75%，主要原因為銀行體系的擔憂已有所緩解、通膨降溫的跡象，以及來自歐洲央行政策官員的廣泛鷹派言論。
高盛(Goldman Sachs)周二將歐洲央行(ECB)的最終利率預測，從3.5%上調至3.75%，主要原因為銀行體系的擔憂已有所緩解、通膨降溫的跡象，以及來自歐洲央行政策官員的廣泛鷹派言論。
高盛經濟學家也預測歐洲央行將在五月、六月、七月會分別升息25基點(1碼)。但是在五月是否升息25基點或50基點，將是一個雙方很接近、很難的決定，官員們主要會考量到銀行業風險降低、成長的韌性，以及核心通膨強勁等問題。
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