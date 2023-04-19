行競科技攜手台灣儲能系統供應商佳得集團，提供總量2.4MWh的獨家專利浸沒式冷卻電池系統IMMERSIO XM25，應用於佳得集團的200kWh型儲能機櫃，共同打造全台首個應用於綠電儲能的浸沒式冷卻儲能系統。聚焦提升儲能系統的穩定性和安全性，利用電池與冷卻液精細協調下的熱管理策略，實現電池、模組和系統的溫度均勻性，助再生能源儲能系統穩定運行，協助調節電網壓力及確保綠電穩定輸出。這款儲能系統已進駐台電彰濱風電儲能案場第3期，預計今年第3季移交台電測試驗收，將帶來更穩定、更有韌性的電網。

根據再生能源顧問公司ESS InfoLink預估，台灣儲能市場自2023年起將顯著增長，2030年累積規模將達20GWh、經濟規模上看新台幣2,000億。行競科技策略長賀陳修表示，各國政府法規逐步完備，加大了再生能源普及的推動力度，國際供應鏈也持續不斷綠化，各產業對穩定安全的綠電需求也越來越高。行競科技期待本次與佳得集團共同打造的浸沒式冷卻儲能系統，能為台灣的綠電優勢再加分。

行競科技浸沒式冷卻電池技術產品已通過國際電工委員會儲能系統用鋰電池安全標準（IEC 62619）等多項相關安全認證，獲國際合作夥伴採用，2022年攜手日本電子測控設備製造商NF控股（NF Holdings Corporation）進軍日本儲能市場，為當地辦公大樓、家庭住宅以及太陽能與風力發電等再生能源電網提供更穩定、安全的離峰電源穩定供應系統。