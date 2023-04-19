「欣瑩出征，新竹提升！」立委林為洲宣布交棒給前立委徐欣瑩參選新竹縣第1選區立委，雙雙定調團結，徐欣瑩19日在助理陪同到新竹縣黨部完成登記，再次感謝林為洲過去的付出及這次的成全。

徐欣瑩同時感謝朱立倫主席、楊文科縣長以及黃健庭秘書長的協調，讓新竹縣團結和諧。由於林為洲不再參選立委，國民黨1選區立委也沒有其他人選登記，徐欣瑩將獲提名參選。

徐欣瑩表示，她參選理念就是堅持初衷，傾聽民意、捍衛民眾權益、為民服務、監督中央及為新竹縣爭取更多經費建設。

徐欣瑩特別指新竹縣的交通建設，包含五楊高架延伸、新豐湖口交流道改善、各鄉鎮的交通瓶頸、立體停車場的興建，她都會來協助，繼續聆聽民眾需求，未來若能取得勝選，從中央到地方一條龍式的服務民眾，好好建設地方，讓新竹縣更繁榮。

由於徐欣瑩反對縣府興建生命紀念園區，與縣長楊文科不同調的問題，她回應楊縣長的施政對於民眾的需求與反應，可能有時會有衝突，她身為民意代表，就是反映民意，與民眾站在一起，這一塊縣府、議會應該會持續去評估。

至於生命園區議題是否會影響團結？徐欣瑩說，即便同黨對於施政上也會有不同的看法，這不影響團結。

徐欣瑩強調，2024大選是新竹縣再提升和台灣安全幸福的關鍵之戰，懇請鄉親好朋友們持續給她支持及力量，讓她在未來的立委選戰中可以贏得勝選，帶著大家的期待及支持進入國會，守護台灣！希望大家團結在一起，2024國民黨重新執政、立法院立委席次過半！