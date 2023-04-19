蔡英文總統今（19）天向調查員表示，過去這幾年來，調查局成立許多專案計畫來強化情報及安全防護的工作，除打擊跨境網路、毒品犯罪，也反制中共對台挖角人才、進一步竊密的不法行為。她提出三點期許，強調調查員未來的一舉一動，都會受到監督，一定要秉持專業、中立的立場，來符合人民對調查局的期待。

蔡英文總統今天上午出席「法務部調查局調查班第59期結業典禮」，首先頒發結業證書給學員代表，隨後致詞表示，調查局在政府整體運作中扮演著重要的角色。

今年，她在元旦談話上表示，照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全，以及善盡區域的責任，是政府今年的四大目標。她說，這其中每一項任務，也都跟調查局的業務息息相關。尤其，近年犯罪型態多元，我們面臨嚴峻的認知戰、複合式網路攻擊，以及商業秘密竊取等行為，也讓調查局的工作更加吃重。

蔡英文提到，過去這幾年來，調查局成立許多專案計畫來強化情報及安全防護的工作，除了打擊跨境網路、毒品犯罪，也反制中共對台挖角人才、進一步竊密的不法行為。

去年，透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，調查局也跟美國、日本、澳洲、以及斯洛伐克，共同舉辦「數位犯罪防制國際研習營」。這個研習營，邀集了全球30多個國家、300多位執法人員，一起在線上交換經驗，持續深化台灣跟民主夥伴的合作交流。

她說，這些都是非常重要的任務，也會是學員們未來每一天的工作內容。她要提醒大家，結業是責任的開始，她對大家有三點期許。第一， 要堅守民主法治，維護人民權益。民主法治是國家運作的根本，也是我們最大的共識。未來，學員們在任何工作崗位上，都要堅守民主法治的原則，來維護人民的權益。

第二，即時掌握時代脈動，精進專業知識。現代科技的進步速度很快，犯罪的手法也不斷翻新。大家一定要時時保持警惕，努力充實專業知識，來守護人民的生活。

第三，落實嚴謹的紀律及行政中立。調查局是清廉有紀律的執法機關，未來大家的一舉一動，都會受到監督，請學員們一定要秉持專業、中立的立場，來符合人民對調查局的期待。她請大家一定要全力以赴，讓我們的國家更安全、人民更幸福。