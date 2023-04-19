台北市敦化國小合唱團受邀參加MV錄製節目，合唱被陸委會定調為統戰歌曲的《我們同唱一首歌》，引起家長抗議，現又外傳中國大陸全國台聯會透過台灣工商團體與台北市教育局高層聯繫，向校方邀請錄製影片。北市教育局長湯志民19日否認此消息，強調未來請學校再精進相關活動審議流程。

敦化國小合唱團唱統戰歌曲引起外界議論，現外傳全國台聯會會長鄭健閩去年在北京指示下，透過台灣一名工商團體成員聯繫台北市教育局高層，向敦化國小邀請校內合唱團歌唱《我們同唱一首歌》。

湯志民今出席全國中等學校運動會聖火傳遞及授旗典禮時表示，根據教育局「台北市高級中等以下學校受邀進行表演活動作業原則」規定，學校必須開會審查校外表演活動是否符合教育目的，據了解，校方行政處理流程出現缺失，需要再改進，教育局將要求學校檢討活動，並進行校長成績考核會審議。

他強調，沒有任何教育局官員與全國台聯會或國內工商團體接洽，也未有人與敦化國小接觸，沒有外傳消息所稱的事發生。教育局未來將請學校審慎應對校外活動性質與審議流程。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚日前開記者會表示，敦化國小合唱團去年底接到學校通知，電視台邀請合唱團參與MV拍攝，並於今年1月12日於校園内拍攝，卻成為中國福建廣電2023年春節晚會《南北大歡聚 兩岸小圍爐》的節目，痛批北市學生淪中共統戰工具，台北市長蔣萬安究竟怠忽還是刻意配合。

教育局副局長陳素慧當時回應，此事屬學生交流活動，校方知道邀請後有針對歌詞部分與福建廣電做溝通討論，也詢問過家長意願才進行交流活動，因為透過電視台拍攝導致部分畫面被剪輯，容易造成誤解，並非學校本意。原則上學生交流活動應定義在學術交流，也會再和校方重申學校受邀活動的作業原則。