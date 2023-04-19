花式滑輪溜冰國手陳毅帆這次將首度披上亞運戰袍，將參加男子個人花式項目，教練王淵棟認為他奪金機會十分濃厚，陳毅帆則表示，在世錦賽奪金後當然對自己信心提升許多，但亞運是挑戰並排項目，自己必須要忘掉過去、心態歸零，也能讓自己能保有平常心面對大賽。

花式滑輪溜冰繼2010年廣州亞運後再度回到亞運賽場，雖然因為疫情延後1年，但陳毅帆認為，多了這1年的時間反而對自己是好事，除了提升跳躍、旋轉等技巧，也因為要應付長曲長達4分半的時間，自己還加強心肺、有氧耐力訓練，「能成為亞運國手相當開心，想把握機會做出更好的表現。」

不過去年11月在世錦賽直排個人花式成年男子組6度奪金後，陳毅帆卻因為過於密集的賽事，導致身體、心理都出了些狀況。王淵棟說：「一開始對環境不適應，加上他對自己要求很高，所以有些被困住，後來經過休養、訓練課表調整後，狀況恢復不少，4月初在台灣的挑戰賽表現如預期，代表狀況越來越好，技術動作越來越穩定。」

陳毅帆透露，過年時剛好有機會跟家人去日本大阪走了一遭，身心靈都充滿電後回歸訓練也讓他逐漸擺脫低潮，現在持續在精進3周跳躍、旋轉，「希望能把這兩項練得更穩定，對技術方面會有很大成長。」

首次出征亞運，陳毅帆直指金牌，雖然在世錦賽溜出好成績，但也提醒自己心態必須要「歸零」，「能參加亞運都是各國最頂尖的，最大敵人應該是自己，只要把自己發揮出來，相信不管結果如何，都會對自己的表現是滿意的。」