南韓總統尹錫悅18日鬆口，如果烏克蘭遭遇大規模平民攻擊等無法容忍的情形，南韓可能會在人道援助及金援外擴大支持烏克蘭，這是尹錫悅首度改變反對軍援烏克蘭的立場。

俄烏戰爭開打逾1年，彈藥生產大國南韓不斷被西方施壓軍援烏克蘭。

尹錫悅即將在下周出訪美國，路透社今（19）日刊出他18日的專訪，他說南韓政府正在研究如何協助烏克蘭防禦及重建，如同南韓在1950至1953年韓戰期中接收到的國際援助。

他說：「如果出現了國際社會無法容忍的情形，例如任何對平民的大規模攻擊、大屠殺或嚴重違反戰爭法，我們可能會很難只堅持提供人道或財務支持。」

這是南韓在排除提供烏克蘭「致命協助」逾1年來，首度暗示願意提供武器。

儘管面臨西方盟友不斷施壓軍援烏克蘭，作為美國的主要盟友及彈藥生產大國，南韓礙於企業仍在俄羅斯運作、以及莫斯科對北韓的影響力，至今仍試圖避免與俄羅斯對立。

尹錫悅說：「我相信在支持防禦、重建一個被非法入侵的國家方面沒有限制。」

尹錫悅即將在下周啟程前往華府與美國總統拜登會面，以紀念韓美同盟70周年。

針對北韓問題，尹錫悅表示，他將在與拜登的會談中尋求盟友應對北韓威脅的「實在成果」。

針對台海問題，尹錫悅表示緊張局勢是因為試圖透過武力改變現狀而產生，他說南韓與國際社會一同反對改變，「台灣問題不只是中國與台灣之間的問題，而是像北韓，是全球問題。」