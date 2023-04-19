改裝車排氣管發出巨大噪音，頻頻引發民怨，桃園市楊梅警分局4月11、18日執行取締改裝噪音車輛專案勤務，共取締32件噪音超標車輛，警方表示將持續強力執法，還給民眾安寧生活空間。

為維護民眾生活寧靜與居住品質，桃園市政府警察局楊梅警分局配合桃園市政府環保局分別在楊梅區永平路及三元宮周邊實施聯合稽查，員警於2次勤務中共攔查53輛汽機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有32輛機車噪音超標，現場立即開罰並限期改善後進行複驗。

楊梅警分局4月11、18日執行取締改裝噪音車輛專案勤務，共取締32件噪音超標車輛。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

另楊梅警方在平日勤務中發現車輛改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函請環保局通知車主強制驗車，今年度已通報逾300件，盼能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅警分局長張仁傑表示，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能違反道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上、24000元以下罰鍰，提醒民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，警方將持續針對噪音車出沒路段加強攔查，並轉由權責機關召回檢驗，遏止改裝噪音車輛。