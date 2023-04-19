春雨鋒面到來之前，台南市長黃偉哲今天上午視察已完工的歸仁南10分洪系統受訪時表示，大旱之後就有大澇，明天雨量上修到300毫米且為短延時強降雨，甚至出現暴雨，「左手抗旱、另一隻手就要防洪」，他說，希望分洪系統讓歸仁及仁德易淹水地區挺過這一關，同時全市也要嚴防致災性降雨。

根據中央氣象局預報，今天開始北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，而明天鋒面通過南部地區，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣，又逢初一漲潮，黃偉哲要求市府團隊提高警覺，尤其道路側溝、下水道等排水通道務必加強清疏，作好整備措施，嚴防突發性致災降雨，沿海低窪地區並應慎防大潮。

黃偉哲表示，在中央和地方分工下，由中央進行鹽水溪整治，南市府的水利局負責下水道及涵箱工程，將原先疏洪道及排入鹽水溪的排水依地勢高低做處理，過去新豐區、歸仁、仁德時常遇雨成災，明天可能遭逢暴雨考驗，希望歸仁南10分洪系統產生效用，減少淹水災害。

黃偉哲呼籲，向來大旱之後就有大澇，明天預期雨勢來得急且集中在小區域，例行防洪工作包括清淤及溝渠清理都照常在做，但各地清潔隊及工務局水利局人力有限，跟里長拜託動員志工協助，下大雨就是防洪工作的驗收，如沒有落實側溝清於及落葉清淤而阻礙排水，市府也會追究責任。

南市府災防辦執行祕書王雅禾說，面對此次鋒面來襲，民眾需嚴防突發致災性降雨，盡量避免前往山區、溪河岸邊或沿海低窪地區活動，做好充分防災準備，市民朋友可下載台南水情即時通APP、加入台南市政府官方LINE帳號、前往台南政府防災資訊服務網或各區公所網站防災專區等，第一時間獲得最新防災資訊。