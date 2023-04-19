小客車一度停留在平交道上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

1輛自小客車日前行經高雄市橋頭橋燕路平交道時，遮斷桿降下並打到車頂，一度停滯於平交道上，幸好保全見狀趕緊按下緊急按鈕，並與一旁機車騎士協助遮斷桿抬起，好讓自小客車能倒退，順利開離平交道，所幸未釀成傷亡；鐵路警察表示，將調閱監視器影像，若查證屬實將開罰。

監視器拍下，1輛自小客車於16日下午3時許，準備右轉行經橋燕路平交道，右轉後號誌響起，平交道的遮斷桿隨後放下，並卡在車頂上，該車一度就停在平交道上，警示音也響起，平交道保全員發現趕緊按下緊急按鈕，並大喊「快倒車，倒車！」一旁2名機車騎士也趕緊伸手將遮斷桿拉起，並指揮該自小客車退後離開軌道。

該列車也緊急減速通行，所幸未釀成傷亡，鐵路警察局高雄分局表示，經查為該輛小客車因行經該平交道發現遮斷桿已放下，因一時緊張而停滯於平交道內，所幸經台鐵平交道保全員即時按下緊急按鈕，並拉起遮斷桿指揮該自小客車退後免除軌道事故發生。

鐵路警察局高雄分局補充，將調閱相關監視器影像，若查證屬實，將依《道路交通管理處罰條例》第54條舉發，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

警方呼籲，民眾行經鐵路平交道時，應確實遵守停、看、聽，並確認前方淨空及警鈴未響起、遮斷器未放下，才可通過平交道。