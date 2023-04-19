歐盟委員會主席馮德萊恩18日在歐洲議會表示，與中方的關係「太重要了，我們必須制定自己的對華戰略和原則」，這也是她近期訪華後首次就對華關係表態。同時歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也在會上發表講話指出，「我們處於競爭模式，但我們必須繼續與中國對話。」

據「歐洲新聞」報導，18日歐洲議會就對華關係展開辯論，馮德萊恩在演講中表示，相信我們能夠，也必須開闢出自己獨特的歐洲方式，這也為與其他夥伴的合作留下了空間。這也被解讀，馮德萊恩的後半句話，顯然回應的是法國總統馬克宏訪華後的「戰略自主權」表態。

馮德萊恩表示，訪華期間強調歐盟並不希望切斷與中方的經濟、社會、政治和科學合作，但雙方迫切需要「在透明、可預見和對等的原則上推動關係再平衡」。她認為，未來歐洲對華戰略的核心必須是「經濟去風險化」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）分析，歐盟成員在對華政策上有不同看法，一些成員不願與中方為敵，但也有一些歐盟成員在安全問題上緊跟美國，這造成歐盟對華戰略的分裂，認為歐盟試圖推動新的聯合對華戰略，但這種新戰略估計很難讓美國開心。

CNBC更稱，許多歐盟領導人發現，要想在降低二氧化碳排放方面取得實質性進展，與中方進行對話至關重要。這與美國的觀點截然不同，因為美國官員認為與北京完全分離、即所謂的「脫鉤」才是最好的辦法。對歐洲而言需要的是降低和規避風險，而不是完全脫離中方。