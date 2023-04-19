一名網友日前洗澡時把手機帶進浴室，沒想到在拿浴巾時，手機當場摔落砸中下方馬桶，馬桶當場裂開，被砸出3塊碎片，原PO傻眼說「啪噹一聲，手機勝、馬桶卒」，事後花6900元修馬桶，網友笑說「請問是Nokia的3310嗎」、「手機殼可以找你代言了」。

該網友在Dcard上發文，他日前把手機帶到浴室洗澡時，將手機連同毛巾放在馬桶上方的層架上，等到洗完澡他隨身一抽毛巾，疑似忘了毛巾上還擺放著手機，手機就硬聲摔下、砸中馬桶，竟直接把馬桶砸破，照片中可見馬桶外圍的陶瓷已裂開成3塊掉至地上，原PO傻眼說「啪噹一聲，手機勝、馬桶卒」。

一名網友日前洗澡時把手機帶進浴室，沒想到在拿浴巾時，手機當場摔落砸中下方馬桶，馬桶當場裂開，被砸出3塊碎片。（翻攝自Dcard）

「手機以後絕不放馬桶上層架（勸世文）」原PO說事後修理馬桶花了6900元，引起網友留言討論，其他網友說「只有你才會這麼做，洗澡都是放床頭充電」、「還以為會是掉到馬桶裡泡水」、「我通常不會把3c帶進正在沖熱水的浴室，濕氣多少會傷到機子」、「我看日本浴室有的有附手機架欸，而且以前曖昧期的時候，我會帶進去邊洗邊聊天」、「手機跟馬桶你只能選一個」。

也有網友笑說原PO的手機相當堅固，留言「請問你手機是Nokia嗎居然不是手機壞掉」、「請問是Nokia的3310嗎」、「你的馬桶是豆腐渣工程，求你公布品牌」，還有人說原PO應該是耐摔手機殼的代言人，「這就是犀牛的威力嗎」、「手機殼可以找你代言了」、「這才是100分的業配，明天馬上去買手機殼」。