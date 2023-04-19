南韓百萬YouTuber「woongei（웅이）」近來爆出負面新聞，傳出他闖入前女友住處對其施暴，事後以現行犯身分遭到警方逮捕；對此，他指出「報導內容與事實有很大出入」，強調會發聲還原事件始末，將真相公諸於世。

據韓媒《MBN》報導，woongei被爆逼迫鎖匠打開前女友家門，闖入後便與對方爆發激烈口角，由於當下頓時情緒失控，竟將對方痛毆到見血，雙方上衣正是因此血跡斑斑，不難想像施暴力道有多大，好在前女友早預料到會有突發狀況發生，已經提早報警以防萬一，警方獲報趕到現場時，woongei隨即威脅女方脫掉沾有血跡的衣服，企圖湮滅犯罪證據，不過法網恢恢，警方在搜索住處時發現沾有血跡的衣服，便以現行犯將woongei當場逮捕。

woongei被逮捕一事曝光後，YouTube頻道從120萬訂閱人數跌到118萬；對此，他先是否認對前女友施暴，接著指出並非故意不面對，而是新聞報導和事實有極大出入，預計將發表聲明向所有人把事情交代清楚，並再次強調「真相會水落石出」。

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