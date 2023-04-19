Breaking: Draymond Green has been suspended one game without pay for stepping on the chest of Domantas Sabonis, the NBA announced. pic.twitter.com/FzllzhyRl2 — ESPN (@espn) April 19, 2023

時常出現爭議動作的勇士「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）又惹事了，昨（18）日進行與國王的首輪季後賽G2，勇士不但輸掉比賽陷入0比2落後，還出現了格林踩傷沙波尼斯（Domantas Sabonis）胸口的大場面，稍早據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，格林不太可能會因此被禁賽，但依然需得支付罰款。但聯盟今（19）日正式公布消息，格林將被追加1場禁賽。

末節比賽剩下7分多鐘，沙波尼斯爭搶籃板時被推倒，手卻與格林的腳糾纏在一塊，後者感到非常不悅，直接跳起重踩了沙波尼斯的胸口，裁判也根據場邊錄影回看，格林當場被判二級惡意犯規，直接遭到驅逐出場，格林的惡意動作在賽後可能會被追加懲罰。

勇士首輪季後賽目前處於0勝2負落後，因此格林只要被禁賽，基本上可以說是整個系列賽已經結束了，查拉尼亞（Shams Charania）報導，格林會因為二級惡意犯規被罰款，但不太可能會有禁賽懲罰。原因可能是因為聯盟認定沙波尼斯先抱住格林的腿，然後才有後續的踩踏動作，也決定了格林最終的處罰層級。不過聯盟隨後伸張正義，格林確定不會出席首輪季後賽G3。

賽後沙波尼斯的X光檢查結果呈現陰性，初步觀察傷勢並無大礙，但為了以防萬一，沙波尼斯將會接受額外測試，再決定做出下一步動作，而荒唐的是，格林也因為右腳踝出現痠痛狀況，要求做X光檢查，格林認為這是被沙波尼斯抓住腳踝後所出現的傷勢。