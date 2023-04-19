4月22日是世界地球日，新北市府近年積極推動永續工法，農業局從2019年起採用生態工法，生態工法目前主要運用在改善溪流護岸、災害復建工程，運用就地取材方式，減少混凝土的使用量，4年來成功減碳約2100公噸。農業局表示，今年也將持續辦理溪流生態工法改善，預計可再減碳400公噸。

農業局表示，今年世界地球日主題為「投資我們的星球」，市府在改善溪流護岸、災害復建工程，採取永續政策落實低碳轉型，提倡整治工程與環境共存，並致力於工程友善環境，長期推動生態整治，優先採用生態工法，導入減輕、縮小、迴避、補償設計原則，同時考量周圍環境，保護原有生態。

「三峽熊空橋下游野溪護岸維護工程」就是經典生態工程之一，由於該處河道束縮較狹窄，豪大雨溪水暴漲可能會沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸被掏空損壞，為達到生態減碳、友善環境目標，市府利用天然石材砌出緩坡式砌石護岸和拱型砌石固床工，減少水泥用量，使建設具防災能力，也能促進永續減碳。

農業局指出，市府在施工期間也進行生態調查，發現台灣藍鵲、鉛色水鶇、白尾鴝等保育類動物，還有斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙等台灣特有種，因此也在溪中保有大石、溪岸大樹，減輕擾動，縮小施工範圍，補強、整治左岸崩塌，維持右岸天然岩盤，降低固床工、護岸高度及坡度，使生物通行不受阻，完工後也能迅速恢復自然環境。

農業局表示，市府的生態工法曾榮獲2022國家卓越建設獎最佳環境文化類的「卓越獎」，該工程經統計可減碳約38公噸。

新北市農業局長李玟說，為了減少工程對環境的影響，讓工程與環境共存，兼顧人文發展與自然生態，市府會長期推動砌石生態工法，以安全為前提，減少水泥使用，同時考量動物棲息特性，達成安全與生態兼顧之目的，另外也會考量景觀美感設計，營造人與自然共好的環境。