監察院19日發布新聞稿，苗栗縣政府勞工青年發展處副處長涂榮輝等人，因為無視中州科大烏干達學生淪為血汗學工被剝削事實、有虧職守，其主管長彭德俊未善盡監督權責且長期包庇縱容，審查通過彈劾彭德俊等4人。對此，苗栗縣長鍾東錦表示，對彈劾案給予尊重，縣府立場依法行政。

監察院指出，副處長涂榮輝與勞工服務科科長楊文東、勞資關係科科長李明芳，辦理社會矚目的中州科大烏干達籍學生血汗學工案，卻迴護圖利廠商，未能依法恪盡職責，處長彭德俊未善盡監督權責，長期包庇縱容，經調查後認為4人違失行為損害政府信譽外，更斲傷國家形象，均核有重大違失，依法提案彈劾。

鍾東錦說，2個月前監察院就有來函相關公文，這次縣府人事異動，勞青處長、副處長都已經調離非主管職務，對於彈劾案，他表達給予尊重，縣府立場是依法辦事、依法行政。苗栗縣府指出，待收到監察院相關來文後，也會積極檢討強化改善，確保勞工權益。