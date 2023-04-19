少年槍手與林姓男子主動到板橋分局投案。（警方提供）

被害人座車車身有10個彈孔。（警方提供）

吳姓少年和24歲林姓男子疑與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子有金錢糾紛，今（19）日凌晨1時許在台北市中山區雙城街某停車場相遇，少年即向蘇男座車開槍，蘇男駕車逃離現場，少年則與林男駕車追趕，蘇男行至華江橋爆胎，經聯繫拖吊車到場拖吊，拖至新北市板橋區文化路時被槍手追上，少年再下車朝蘇男座車車身連開數槍，跨越雙北共開10餘槍後，主動前往板橋警分局投案，雙北警方正擴大偵辦。

案發後，蘇姓被害人至海山警分局報案，警方在車上發現10個彈孔，並循案發路線4個地點尋獲11枚彈殼，疑似在台北市開4槍、新北市開9槍。蘇男向警方表示，因之前與對方有金錢糾紛，導致對方開槍尋仇。少年槍手投案後交付改造手槍2支，子彈6顆，供稱因之前被對方毆打，為了尋仇所以埋伏開槍。

警方對雙方說法存疑，槍手未成年，作案後又隨即自首，且前往警局途中已在聯繫律師的模式，顯然是經人指點，受教唆作案的可能性極大。

據了解，這起槍擊案疑似為竹聯幫仁堂的明仁會與宏仁會內鬨，因爭奪詐騙利益引發糾紛。雙北警方已組成專案小組，目前已在深入追查幕後指使者。