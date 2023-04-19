台中市太平區2022年4月間發生弒親逆倫慘案，曾罹患思覺失調症的陳男自稱「國父」因向母親索討零用金未果，涉嫌持刀揮砍母親50刀致死，檢警到場陳呆坐床旁胡言亂語，台中地檢署依殺害直系尊親屬罪嫌將其起訴。一審認定陳有精神疾病，依殺人罪，判刑18年，並監護5年；陳提上訴，台中高分院今駁回確定。

檢警調查，與62歲母親同住的39歲陳姓男子，曾罹患雙向情緒障礙症多次就醫，陳母固定每周給陳1000元零用錢，但沒幾天即花用殆盡，便大聲咆嘯、砸毀屋內物品，對陳母暴力相向，經報警有多次家暴紀錄，行凶當天他因討錢與母發生口角衝突釀禍。

檢警指出，死者陳母當天剛好在廚房準備晚餐，陳男索錢持刀吼叫，陳母慌逃至客廳，陳揮刀砍殺造成陳母胸、背、頸有刀傷，另心臟、肺臟破裂倒地不起，警方獲報破門而入，找到陳男則呆坐床沿，將他帶回偵訊，陳語無倫次，無法接受偵訊、送醫戒護。

檢方認為，陳行凶的水果刀刀鋒上沾染血跡，刀刃明顯彎折，經採證發現，凶刀與死者身上的刀傷相符，陳行凶時穿的衣服也驗出他與陳母的DNA。但陳否認殺害母親，辯稱死者非他母親，又稱砍殺母4、5刀。根據相驗報告，死者全身約有50處銳器刀傷，其中左前胸3處穿刺傷為主要致命傷。

檢警調查，陳男在2014、2015年間，被判定中度精神障礙，後來未依規定重新鑑定，放棄資格、簽具切結書。檢方依陳男持刀殺母50刀，卻冷血旁觀直至死者氣絕身亡，又到浴室清洗凶刀身上噴濺的血跡，並未處於精神障礙狀態，而無辨識違法能力，去年依殺害直系尊親屬罪起訴。

一審法官認定陳有情感性精神病、雙相情緒障礙症等狀況，犯行時受精神病影響，依殺人罪判刑18年，因陳有再犯可能性，宣告執刑完畢後，令入醫療等相當處所，監護5年，全案上訴二審，經台中高分院19日宣判，駁回確定。

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