國發會表示，總統蔡英文日前赴美獲頒「全球領導力獎（Global Leadership Award）」，特別強調台灣持續投入國際參與的重要。檔案是國家智慧資產，亦是民主化重要象徵，今年成為國際組織正式會員，透過檔案與國家發展經驗聯結，台灣進步發展與民主價值的豐碩成果可以被世界看見，尤以ICOMOS為聯合國教科文化組織（UNESCO）推動歷史資產最主要諮詢機構，ICA則是深具影響力的國際檔案專業組織，經由國際專業平台對話與交流，更可實質傳達我國推動政府施政公開與透明的開闊氣象。

龔明鑫說明，檔案局致力完善建構政府機關檔案管理制度與深化國家檔案徵集典藏，並透過多元加值推廣及資訊科技整合，便捷各界應用檔案；近年面對世界各國均積極朝向智慧政府目標邁進，我國檔案服務亦邁向數位轉型，擴大各界參與，並以強化檔案整合、創新及智慧為核心，孕育檔案成為全民共有共享資產，參與國際組織可謂水到渠成，不僅將台灣守護記憶資產的能量廣為延伸，更讓世界看見台灣軟實力。

展望未來，國發會說，114年將完工啟用我國首座國家檔案館，接軌國際建立國家知識體系重要支柱，同時邁向全館智能科技及創新服務營運，延伸教育推廣及知性休憩功能，屆時勢將亮眼分享我國檔案管理成果，落實建立我國檔案專業的國際影響力。