第一金小型精選基金暨第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，台股動能與交易活動保持熱絡，反映投資人樂觀看法，市場動能強過基本面，有利於交易熱度高、股價創新高的標的，加上內需消費動能持續升溫，具有利基題材的中小型股，可望持續受到市場青睞。

許維哲指出，企業庫存持續去化調整，下半年才會進入傳統旺季等，現階段基本面保守、第三季仍有衰退疑慮，俄烏衝突、通膨與升息，及歐美金融體系的動盪等，全球經濟受到風險因子考驗，台灣景氣燈號浮現第四顆藍燈，按過往的藍燈持續期研判，藍燈大約會持續6至9個月，但同時也是長線布局時機。

許維哲指出，台股投資人對市場抱持樂觀態度，投資動能與交易活動正向熱絡，相較有利於中小型股與利基題材標的表現。

隨疫情影響淡化，常態生活回歸，加上政府推出全民共享經濟普發6,000元，加上明年即將到來的立委與總統大選等，政策偏多之下，可望帶動民間消費恢復正常，消費動能釋放，餐飲、觀光與零售等產業，將成為最大受惠者。

許維哲強調，市場整體表現外冷、內熱，且經濟基本面與投資氣氛看法分歧，顯見市場對於後市的判斷尚無共識，第一季財報可能受基期因素影響偏弱勢，較看好具備固定現金流營運模式的產業，看好類股包括軟體、航太、能源與生技醫療等。