董事長張麗綺表示，麗彤在全台擁有10家DV實體門市，計劃每年以新增1至2家的頻率擴大營運規模；此外，也預計透過OMO的會員整合規劃，逐年提升加成效果，成為未來營運發展的成長引擎帶動整體營運更上一層樓。

2023年麗彤將持續提升產品力與品牌力，推出新品和逐步落成高雄及敦南DV皮膚管理中心，持續在大健康美容市場保持擴張態勢，全年營運向上可期。

張麗綺表示，大健康美麗仍是市場的剛需，尤其在疫情結束、口罩解封後，消費者到實體店鋪的美容需求逐漸回升；此外，網紅經濟和直播導購不斷發展，線上電銷也提供了更多便利性，麗彤將透過OMO(Online Merge Offline, 線上線下整合)的方式，讓消費者在線上購買並在線下實體店鋪體驗，提升整體使用體驗，達到消費者可以在網站上輕鬆購買喜愛的產品，也可以到實體店鋪進行試用和體驗。

麗彤去年合併營收18.7億元，年增2.4％，稅後淨利2.8億元，EPS達4.69元。董事會通過2022年下半年度股利分配案，將以盈餘配發現金股利2元、以資本公司發放現金股利1元，現金股利合計3元。