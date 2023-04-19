澎湃新聞19日報導，本周是大陸腫瘤防治宣傳周，上海、江蘇、浙江衛生部門陸續發布當地最新腫瘤數據。發現三省市地緣與生活習慣相近，都位於經濟發達長三角區域，但腫瘤發生率、高發癌種等數據仍有較大差異，同時也顯現出一些區域特徵。滬蘇浙三省市均呈現發病率高於大陸平均水準，死亡率低於平均水準「一高一低」特點。

據報導，上海市、江蘇省癌症監測數據由當地疾控中心發布。浙江省數據由省腫瘤防治辦公室發布。

澎湃新聞對比兩個最重要參數：癌症發病率（初發病率），上海為623／10萬，浙江為473／10萬，江蘇為330／10萬（江蘇省疾控中心發布每年新發癌症病例28.13萬例，按該省2022年末常住人口8515萬人計算）；癌症死亡率，上海為261／10萬，浙江為185／10萬，江蘇為204／10萬（省疾控中心發布每年17.14萬人因癌症死亡，按該省2022年末常住人口8515萬人計算）。

澎湃新聞報導，滬蘇浙三省市均呈現「一高一低」特點：發病率高於大陸平均水準，死亡率低於平均水準。發病率高，一定程度上意味著發現篩查率高，從腫瘤數據統計上看其實是個褒義詞。但腫瘤發病率高，同時說明三省市惡性腫瘤疾病負擔比較重。

針對「一高一低」特點，上海市疾控中心在發布中稱，積極研究和推廣癌症篩查適宜技術，組織開展人群篩查，大力推進癌症早期發現、早期診斷和早期治療，改善患者生存狀況，常見惡性腫瘤診斷時早期比例提升至42％；去除人口老齡化因素後，本市居民癌症標化死亡率已低於大陸全國平均水準，與四十餘年前比較更是下降了42％。

「發病率高，一部分是自然增長因素，另一部分重要原因，是因為篩查手段進步，早發現、早診斷。與最新的全國統計結果比較，浙江省癌症發病率比大陸全國高45.21％，死亡率卻比全國低16.14％，說明浙江省癌症患者篩查率高、預後較好。」浙江省腫瘤防治辦公室主任程向東稱。

比較發病前三名的癌種：上海市依次是肺癌、大腸癌和甲狀腺癌，大腸癌發生病例占比高；江蘇省男性是肺癌、胃癌、食管癌，女性是肺癌、乳腺癌、結直腸癌；浙江省是肺癌、甲狀腺癌、女性乳腺癌，甲狀腺癌增長最快。

肺癌都是三省市發病率最高的癌症，與大陸數據一致。據國家癌症中心發布最新統計數據，全國每年新發癌症約406萬例，其中肺癌有82.8萬例。

澎湃新聞報導，上海市大腸癌高發與全市自2013年起持續開展社區大腸癌篩查有關。據統計，上海市已累計服務576萬人次，早期發現癌前期病變、降低發病風險，早期診斷大腸癌提高品質效果。目前，已追蹤到的確診癌前期病變患者達8萬餘人，大腸癌患者約2.3萬人，早期比例達46％，相比未參加篩查戶籍居民的大腸癌早期比例高出30個百分點，篩查工作效果顯著。

浙江省的甲狀腺癌發病率，從2015年的27.53／10萬增至目前65.90／10萬，增長139.38％，是當地增幅最大的癌種。但同時甲狀腺癌死亡率維持在極低水準，無明顯變化（由0.49／10萬變為0.46／10萬）。

「甲狀腺癌高發，除去自然增長因素，還是和檢查手段有關，它的檢查在臨床中相對簡單，靠超音波即可完成，且準確率越來越高，群體依從性會比較好，願意去做這個檢查，提高了發現率。」程向東表示。

江蘇省男性高發的食管癌，在浙江已經「跌」出高發癌種前十。2015年，浙江省食管癌發病率位居第七，今年數據為第12名。「浙江有比較明顯的腫瘤『西方化』特點，像食管癌、胃癌這類西方國家發病率較低的消化道腫瘤減少，也說明總體生活水準、生活方式在發生變化。」程向東說。