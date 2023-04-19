為響應4月23日「世界閱讀日」，並推廣全民閱讀風氣，新竹市圖書館將於23日辦理玫瑰與圖書的贈獎活動，當日民眾只要持竹市圖書館借閱證件到任一分館，借閱5本圖書以上，即可挑選限量圖書或玫瑰花1份的好禮。

文化局長錢康明表示，這次活動的發想來自於西班牙的4月23日「聖喬治屠龍紀念日」，西班牙加泰隆尼亞的戀人們在這天會互贈圖書與玫瑰花，象徵著知識和愛情的交流與傳遞。

錢康明說，4月23日同時也是英國大文豪莎士比亞與西班牙著名文學大師塞凡提斯過世的日子，也是多位著名作家的誕辰日，因此聯合國於1995年訂定4月23日為「世界閱讀日」，藉由全世界對此節日的慶祝，關注於閱讀、出版及智慧權益的發展，喚起世人重拾閱讀的興趣及對著作版權的重視。

文化局指出，此次希望透過這項活動，讓民眾在閱讀的同時，也能感受到圖書館的愛與關懷，當天新竹市圖書館各分館都備有限量圖書與玫瑰花，書籍種類包含童書繪本、觀光旅遊、成人讀本等，凡持借閱證件到任一分館借閱5本以上圖書，即可挑選1份限量禮品，每人限領1次。

文化局補充，除了歡迎民眾踴躍到圖書館借閱書籍外，4月22至23日文化局於圖書館各分館舉辦多場說故事活動，歡迎家長帶著孩子們一同來享受豐富有趣的繪本故事，相關活動資訊可至新竹市文化局圖書館網站、新竹市文化局圖書館臉書查詢。