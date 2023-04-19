據快科技報導，國際投資移民公司Henley＆Partners與環球財富情報公司新世界財富（NewWorldwealth）18日聯合發佈《2023年世界最富裕城市報告》。以百萬富翁的數量為衡量基準來看，美國和中國的城市在全球10大最富裕城市排名中佔據主導地位，各自分占三席。

其中，有34萬名百萬富翁的紐約成全球最富裕城市。進入前十榜單的中國城市為香港、北京及上海，分別以12.95萬、12.82萬和12.72萬名的百萬富翁排名第7至9位。該報告指出，北京和上海在過去19年的排名有所攀升，但香港從2012年的第4位跌至目前的第7位。歐洲城市中僅倫敦進入了榜單的前十名。

報告顯示，美國另外兩個財富中心－舊金山灣區與洛杉磯分列富翁榜單的第3位和第6位，分別有28.5萬及28.54萬名可投資財富超過199萬美元的高資產淨值人士居民。

具體榜單從第1至10名依次為紐約、東京、舊金山區、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海與雪梨。