女星舒淇日前歡慶47歲生日，她也在社群平台上曬出與梁家輝及大陸男星張藝興等好友聚會的合影，不過照片發布後，65歲的梁家輝蒼老模樣引發討論，更有網友驚訝直呼「這真是梁家輝嗎？」

舒淇16日在IG發文慶祝47歲生日，寫下：「天晴，祝我生日快樂、願望都成真，謝謝愛我的你們，最後跟lay去追淚」但值得注意的是，在其中一張舒淇與明星好友聚會的合照中，可見梁家輝身穿簡單白T，開心地對著鏡頭比YA，笑得燦爛的他雖看起來肌膚狀態不錯，皺紋卻明顯佈滿雙頰，讓粉絲看了不禁感嘆：「歲月不饒人」，但也有人認為，梁家輝一直都是靠演技，因此外貌上的變化對他而言無傷大雅。

舒淇生日曬出與明星好友聚會的合影，其中梁家輝臉上皺紋明顯引起討論。（圖／擷取自舒淇IG）

然而，梁家輝日前也有出席港星「阿B」鍾鎮濤70歲生日會，據悉當時張學友、曾志偉、關之琳、劉嘉玲等巨星皆有出席，且從生日會流出的影片中可見阿B與張學友、譚詠麟、杜德偉一起在台上唱生日歌，梁家輝則獻上一個擁抱，但由於影片畫質不佳並沒有注意到梁家輝的改變。

事實上，梁家輝26歲時憑藉《垂簾聽政》獲得第3屆香港電影金像獎最佳新演員提名，並成為歷來香港電影金像獎最佳男主角中最年輕得主，之後演出的《愛在別鄉的季節》、《黑社會》及《寒戰》等劇都繳出相當亮眼成績，更以《92黑玫瑰對黑玫瑰》再度奪下金像獎影帝。