民進黨新北第三選區（三重區）立委初選民調進入倒數階段，擬參選人、新北市議員李余典在最後幾天再次進入市場拜票尋求支持，民眾看見李余典逐攤鞠躬、握手的親切拜票，紛紛熱情湧上獻上祝福，期待李余典能順利出線，在中央持續為三重來服務。

掃街的過程不時看見攤商門口的紅布條大大寫上「感謝李余典議員協助抗疫 支持阿典進軍國會！」；攤商葉先生表示，當時疫情嚴重的時候，市場內許多的攤商都沒有口罩也沒有疫苗，當時只有李余典協助向中央及市政府爭取，才讓攤商們可以順利造冊及施打疫苗，為民眾的攤商們營造安心的消費環境，如今總算度過疫情難關，也特別感念議員當初的協助並掛上紅布條給予支持。

李余典表示，一路以來都是以服務來深耕地方，若能順利通過初選進入國會，將持續為三重爭取建設，無論是第二行政園區的規劃、果菜市場的遷建、以及三重整體交通計畫改善，這些市民最關心的議題他都會持續深入爭取。最後，李余典也再次強調，24日至26日接到電話民調，請唯一支持李余典，自己有信心可以團結三重，成為賴清德總統2024最強的後盾。