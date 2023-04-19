有路邊停車格的地方都能看到收費員身影，定點定時巡視開單，桃園市青埔地區有民眾投訴，在機場捷運A19桃園體育園區站周邊，每天都能看見有停車收費員，為了方便開單將機車騎上人行道，甚至還有收費員逆向行駛，導致行人必需閃避機車，形成另一種行人地獄。

民眾表示，收費員違規騎上人行道還逆向行駛，已經成為當地常態，附近住戶曾向青埔派出所反映收費員違規狀況，卻遲遲沒有改善。對此，有關民眾於網路上發布有機車騎乘人行道上之影片，警方將依道交條例第45條1項6款之規定，處新台幣600以上、1800元以下罰鍰，提醒民眾勿將車輛違規行駛於人行道，以維用路人安全。

桃園市交通局則說，目前將全市路邊停車格開單業務委託國雲公寓大廈管理維護股份有限公司執行，將依契約規定處置，不容許機關委託廠商違規，另也請該公司立即對所屬開單員實施教育訓練，執行開單勤務時需嚴格遵守交通規則，如有再犯將直接革職。