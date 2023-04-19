「國民AV女優」三上悠亞2015年開始拍片，靠著精緻美貌、傲人身材和觀眾緣成為金字塔頂尖，海內外均有大票粉絲，不過她已宣布今年30歲生日時正式引退。AV達人一劍浣春秋最近爆料三上悠亞的外傳片酬，並指出她去年就想引退。

一劍浣春秋在YouTube頻道表示，三上悠亞去年5、6月受訪時，坦言想拍到30歲就好，但經紀公司老闆希望她能做到2025年再退休。去年6月三上悠亞宣布自立門戶，自己開公司，在業界地位頗高，副業又經營得有聲有色，拍片已不是主要的收入來源。

一劍浣春秋回憶過去跟三上悠亞談合作時，她開出高出預算7、8倍的價碼，「那時候完全破壞市場的價格」，而三上悠亞的理由是「不拍AV了」，讓台灣方非常訝異。三上悠亞引退前還有一些大作出爐，一劍浣春秋指出4月第2個禮拜將會公開與另外2位女優聯手的作品。

至於三上悠亞拿到的片酬，一劍浣春秋爆料可在東京世田谷區買二手豪宅，大概是1億日幣（約台幣2300萬元），而她引退後的金錢來源，除了付費粉絲團、出席活動的出場費，最有底氣不拍片的理由，則是跟隨明日花綺羅經營時尚品牌有成的腳步，靠自創品牌累積財富。引退前，三上悠亞會在今年8月來台參加成人展，可能會在台上宣布退休。

三上悠亜早已啟動30歲退休計畫？！優雅轉身的最後一步是什麼呢？TRE會成為悠亜AV生涯最後一個公開活動嗎？香港人絵麗奈到底又是誰？

三上悠亞日前在YouTube頻道透露，引退的原因是「AV界實在太現實了，不賣的女優馬上就會被丟掉」，加上副業收入足夠，她不想再獻身，將在30歲生日時退出AV圈，已拍完最後的引退作，感觸很多但沒有哭，反倒是經紀人捧著花和蛋糕狂哭，因為沒想過她能榮耀退役，讓三上悠亞感覺很幸福。