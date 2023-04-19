TI全新CC33xx系列中的首批產品包括單一IC中僅支援Wi-Fi 6或支援Wi-Fi6和藍牙低功耗5.3連線的裝置。當連線到微控制器(MCU)或處理器時，CC33xx裝置可在智慧電網、醫療和智慧建築等廣泛的工業市場中實現達到可靠射頻(RF)效能安全的物聯網(IoT)連線。

Wi-Fi聯盟執行長Kevin Robinson表示，Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E正在被加速採用，預計於2023年 i-Fi 6裝置的全球出貨量將達到為25億台。現今的Wi-Fi非常適合應用於各種工業 IoT應用。像德州儀器這樣公司的創新正在協助擴大應用範圍例如電動車充電系統、智慧電錶和智慧電器等應用，這些應用可以依靠Wi-Fi在物聯網市場上提供可靠、穩定和高效的連接。

基於TI不斷擴大的無線連接產品組合，全新SimpleLink CC3300 Wi-Fi 6配套IC以及CC3301 Wi-Fi 6和低功耗藍牙5.3配套IC起價為1.6美元。

Wi-Fi 6配套裝置採用正交分頻多工(OFDMA)技術和基本服務集(BSSA)著色，可達到快速一致的網路效能，並且同時連線到更多裝置，完全不會因為壅塞而受到干擾。這些裝置也支援Wi-Fi保護存取(WPA)安全功能，包括用於個人和企業網路的最新WPA3加密技術，以及具備韌體驗證的安全啟動功能。

SimpleLink CC3300和CC3301 Wi-Fi 6配套IC可輕鬆連線到TI或其他公司可支援Linux或即時作業系統(RTOS)的MCU和處理器。工業IoT設計工程師也可以將TI的CC3300與主機MCU如TI的2.4GHz CC2652R7 SimpleLink多通訊協定無線MCU或AM243x MCU託管系統相結合，藉以透過Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.3、Thread、Zigbee 3.0和Matter通訊協定提升IoT的彈性。

德州儀器副總裁兼連線業務總經理Marian Kost表示，將安全可靠的物聯網連線加入到工業設計中，像是在室外和可能較難抵達的環境中運作的EV充電系統，對於設計人員來說可能是具有挑戰性且成本特別高的任務。全新SimpleLink系列Wi-Fi裝置可在比以往更多的地方實施最新的Wi-Fi技術，變得更簡便和經濟實惠。