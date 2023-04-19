新竹台大分院新竹醫院於今年1月，成立竹竹苗唯一職業傷病診治認可機構，4月19日正式揭牌。（王惠慧攝）

過去勞工面對職災充滿不安，新竹台大分院新竹醫院今年1月成立竹竹苗唯一職傷整治認可機構，截止3月底約有100名病患受惠。環境及職業醫學部主任黃敬淳說，有餐飲業病患工作中意外跌倒，一開始申請給付遭駁回，病患持續否定自己，在個管師協助下，找出癥結點，也經醫師轉介門診並復健後，最終重返職場。

勞動部依據《勞工職業災害勞工保險及保護法》於全國推動設立職業傷病診治及職災職能復健專責醫院，新竹台大分院新竹醫院於今年1月，成立竹竹苗唯一職業傷病診治認可機構，4月19日正式揭牌，提供職災整合醫療服務。

新竹台大分院院長余忠仁說，勞動部在去年起推動職災專責醫院，目的是為了讓勞工一旦發生職災，能夠有快速正確的診治，並藉由後端職能復健，可以盡早回到職場。新竹台大過去有環職部及復健部，但該計畫是專門針對勞工傷後，針對恢復工作所需復健，進行特殊化、個人化的設計。

環職部主任黃敬淳說，「一站式」的職災服務，可以減低個案面對職災問題的不安感，他也提到，門診中曾有一個案從事餐飲業，在工作過程中意外跌倒，造成職業傷害，一開始申請勞工職業災害保險給付遭到駁回，個案求診時，不斷表示失去希望，且一直否定自己。

職業醫學專科醫師依據個案提供的病歷、事發經過等資料，找出問題癥結點，協助個案進行職業傷害診斷，申請勞工職業災害保險相關給付；另醫師考量個案傷勢已影響原有工作能力，進一步轉介個案至復健部門診，經醫療復健及職能復健服務後，個案重返職場。

黃敬淳也強調，職災整合服務是需要環境及職業醫學部、復健部等跨科部團隊合作，並由醫師、職能治療師及職災個案管理師等多方努力，才能讓個案能夠獲得全面性的治療與協助。

復健部主任梁蕙雯也補充，過去很多研究都說明，勞工愈晚啟動復工，後面復工的機會就愈小，因此近年主要提倡及早介入，也就是說不是一味等待休養，使身體機能慢慢退步，而是考量病人的能力，以及他未來工作的需求，提出合理的修養天數，並藉由專業的職能復健，讓勞工順利返回職場。

梁蕙雯也說，健保體制其實已經提供很好的服務，但終究健保涵蓋的是以基本日常生活為準，較無法提供復工上特殊需求，醫療團隊強調「重返職場」導向的職能復健，而且在災保法實行以後，雇主也需負起協助勞工復工的責任，目的是達到勞工、醫療和雇主三贏的局面。

梁蕙雯也說，復工計畫需考量的不是只有醫療狀況，也要考量勞工對復工的期待，以及整合雇主方面的資源，整個團隊將針對個案生理、心理評估及後續強化訓練，很重要的是，也會連結其他資源，如輔具及對雇主的獎勵或補助等。