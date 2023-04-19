花蓮門諾醫院啟動「化療綠色通道」，提供癌症患者優先批價、看診及送藥服務，大幅縮短等候時間。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

許多癌症患者到醫院進行化療時，因批價領藥等行政流程繁瑣，拉長等候時間，進而增加感染風險，因此，花蓮門諾醫院將流程「化繁為簡」，啟動「化療綠色通道」，提供患者優先批價、看診及送藥服務，大幅縮短等候時間，讓癌友直呼好貼心。

門諾醫院表示，癌友化療期間，常有揮之不去的疲憊感，看診之後，要先經歷批價、領藥等漫長等待時間，真正開始接受化療時，已耗盡大半天，每次就醫「耗時費力」，是多數患者及親屬的最大困擾。

門諾醫院優化提升民眾就醫品質，縮短患者在看診期間的不便與等待，特別引進精實管理課程，重新檢視門診化療流程與人力配置，簡化不必要的行政程序及時間，啟動「化療綠色通道」，提供化療患者優先批價、看診及送藥服務，大幅縮減近2小時的等候時間，獲得癌友肯定。

化療患者張美婷說，過去等候看診時間長，結束後還要批價排隊再自行領藥回門診化療，過程繁瑣，流程從早上跑到中午才能完成，若再加上化療前置用藥跟時間，每次就醫療程就需要半天以上。

自從有了「化療綠色通道」，門診化療流程真的改善很多，等待時間也大幅縮短！張美婷接著說，醫院將一般及化療門診分開，讓當日接受治療的患者優先批價，並協助將化療用藥送到診間，讓癌友回到門診就能先用前置藥物，接著再隨即送達化療藥物，過去光等候藥物就得花費1小時，現在幾乎不用半小時就能完成，真的很方便。

門諾醫院血液腫瘤科醫師卓俊宏表示，需要化療的癌友多半身體虛弱、抵抗力低，久候恐因體力不支增加感染風險，加上部分病患為癌末，時間更不應該浪費在等待上，因此團隊同仁運用精實管理概念發揮所學，將流程「化繁為簡」，期盼能藉此提供癌友最適切、溫暖的就醫服務。