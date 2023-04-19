綜合港媒19日報導，Wind Tre的工會今年3月底稱公司計畫出售批發網路資產六成股權予殷拓，沒有披露財務條款。

報導稱，今年1月市場曾經傳出，近年陸續出售部分歐洲基礎設施資產的長和，一直在考慮分拆剩餘的義大利網路資產，公司已與殷拓就潛在交易進行初步磋商。

報導指出，過去花費十幾年大舉佈局英國等海外市場的李嘉誠，自2020年來卻反向操作，開始拋售英國資產和業務，醞釀脫歐返亞。據統計，截至2022年底，李嘉誠旗下資產近年陸續出售所得共計人民幣（下同）1,155億元，為下一階段的投資預做準備。

近年來，李嘉誠數度拋售英國和歐洲地區資產，包括2022年3月以約74.67億港幣，出售英國倫敦辦公大樓5 Broadgate，還將英國配電公司UK Power Networks和電信運營商Three UK掛牌出售。

李嘉誠在拋售歐洲資產的同時，也逐步加深與中國的經濟合作，被部分市場分析認為，此舉是為返回中國做準備，更一度傳出李嘉誠已回歸中國國籍。