基隆一名女子小花（化名）偷走家中的70萬現金消失無蹤，其丈夫細查才驚知連帳戶中的280萬也被盜領，憤而要求與小花離婚，小花的婆婆也證稱不知小花下落。經法院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2015年間與小花結婚，2021年10月間小花突然拿走家中的70萬元現金不告而別，此後斷絕聯繫，追查後才得知小花於2021年1月至8月間陸續自他的帳戶中領走共計280萬元，至今2人也分居達1年半，無法繼續維持婚姻，依法訴請離婚。

基隆地院審理時，小花並未出庭辯論，法官勘驗小花婆婆的證詞，發現婆婆稱小花平時乖巧，什麼事情都會順著家人意思照做，看不出來會拿錢落跑，也不曉得小花的下落，僅有失聯後曾在半夜接到小花電話祝福她生日快樂，但小花講完就立刻掛電話等語，故採信男子主張。

法官指出，小花自2021年10月離家後，就再未與丈夫同住，分居迄今已滿1年6個月，夫妻間應該互相協力保持共同生活美滿不復存在，難以期待雙方能繼續經營婚姻，故判准離婚。可上訴。