高端公司2021年10月宣布獲選加入世界衛生組織（WHO）團結試驗，至今只聞樓梯響，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎日前透露，高端簽了不平等條約，不得過問試驗進度。衛福部長薛瑞元今透露，有透過E-mail詢問WHO，但沒有得到回答。國民黨立委林德福呼籲衛福部繼續追，給國人一個交代。

2021年10月26日，高端公告獲選參與WHO團結試驗疫苗計畫，採傳統3期臨床試驗，分對照組與疫苗組，驗證新冠疫苗的保護力。中央流行疫情指揮中心也在隔日製作手版，表示這是由WHO工作小組從20款候選疫苗中選出，僅高端和美國Inovio疫苗獲選納入。

距離高端加入團結試驗至今已1年多，結果卻遲遲未出爐。李秉穎日前上透露，高端簽署了不平等條約，不得過問，有點被耍的感覺。此事與台灣是不是會員國無關，WHO對所有參與團結試驗的對象都有一樣的限制，無從得知現在在做什麼。

衛福部即將在5月19日率團前往日內瓦，林德福今問及，是否能透過行動團了解高端團結試驗的進度？薛瑞元回答，有透過E-mail詢問WHO，但沒有得到回答，試驗的結果如何不知道。林德福對此呼籲，衛福部一定要繼續追，最起碼給國人一個交代。

國民黨立委薛志榮也詢問團結試驗進度，薛瑞元回應，WHO在全世界共收案1萬8000多人進行3期臨床試驗，數據都在WHO那裡。徐志榮詢問，EUA是有期限的，高端EUA到期後，如果團結試驗的數據OK，可不可以使用團結試驗的數據申請藥證？薛回答，可以用這個來申請。不過，如果團結試驗的數據沒出來，就變成自己要做第3期試驗，才能申請藥證。