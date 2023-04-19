阿嬤養的大頭菜與一般大頭菜相比，足足大上2倍。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

彰化家扶出動超過30同仁協助，載了6卡車的超巨大頭菜回去。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

家扶中心同仁從白天分類到深夜，未來這些大頭菜會分送到全縣26鄉鎮的受助家庭。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

家扶中心接受民眾捐款、物資等幫助，所收到的物資琳瑯滿目，不過彰化家扶中心最近收到來自彰化縣埔鹽鄉「阿嬤養的」大頭菜，單單一顆就有6斤重，嚇壞所有家扶同仁，而阿嬤不只送一顆，是送3000公斤，家扶中心出動超過30位同仁搬運，要將所有大頭菜分送給受助家庭。

都市傳說「阿嬤養的」孩子，都會比原本圓潤好幾倍，來自彰化埔鹽阿嬤養的大頭菜，足足比原本大小大上2倍以上，平均每顆5至6斤重，彰化家扶出動6臺貨車搬運，才將3000公斤的大頭菜載到各據點。

送菜的7旬阿嬤表示，現在市場價格低，她所種的大頭菜遲遲未採收，放到現在想了想乾脆全部捐給需要的民眾，因緣際會下找到家扶中心，一口氣全部捐給她們，而在了解家扶以後，她也說以後都要種蔬果捐給家扶。

彰化家扶中心主任王震光表示，接到阿嬤電話時就到現場看，一看嚇一跳，還真的第一次看到這麼大顆的大頭菜，阿嬤沒有解釋為什麼有辦法種這麼大，但他猜想可能是因為放比較久，養分吸收充足，因此才會這麼大顆。

王震光說，為了這些大頭菜，動員整個中心的同仁，還有一些熱心的家長也跑來幫忙，未來這些大頭菜會分送到全縣26鄉鎮的受助家庭，也感謝阿嬤的愛心，與所有受助家庭分享大頭菜。