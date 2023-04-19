【全程字幕】堅偉大戰未停歇！何志偉赴士檢按鈴申告 怒嗆「從來沒有攻擊過王世堅」

民進黨本週展開第一階段立委初選民調，北市第二選區（士林、大同）立委何志偉、市議員王世堅展開「堅偉大戰」，雙方互嗆抹黑，何志偉19日上午11點不滿遭抹黑，上午由律師陪同到士林地檢署對立法委員莊瑞雄、王世堅提出加重誹謗告訴，藉以捍衛自己的清白、名譽。

何志偉表示「這是一場沒有誠信，也沒有道德底線的選舉」過去一個月的時間，抹黑、造謠從來沒有停止過，不只影響了選舉，也妨害了他的名譽。

何志偉。（陳俊吉攝）

何針對民進黨全國不分區立法委員莊瑞雄，指控莊「奮力、惡意的抹黑，完全違反了民主精神」根本是惡意抹黑，完全沒有依據事實，也與事實不符。18日莊瑞人所稱的有113席間立委的言論，何指出「完全是子虛烏有、胡說八道」。

何志偉。（陳俊吉攝）

何志偉表示，絕對捍衛台灣的自由與民主繁榮，選舉的奧步更是人格的汙衊，並指自己過去從來沒有攻擊過王世堅，但王世堅這次卻作偽證，甚至自導自演，抹黑、攻擊、造謠，完全不顧及道德以及誠信抹黑，現必須司法來捍衛清白以及名譽。