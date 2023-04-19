共軍環台軍演月初落幕，專家示警，對岸進一步將台海「內海化」，未來對台軍事威嚇行動若進一步升級，可能會藉「環台戰備警巡」的名義突破台灣領土鄰接區24海里。對此，國民黨立委陳玉珍19日認為，此狀況必須視兩岸關係而定；她也批評，蔡政府一直說要維持現狀，卻連海峽中線都維護不了，如今變成要維持24海里。

中共因抗議「蔡麥會」於8日至10日發動環台軍演，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤日前指出，這次環台軍演是共軍自去年8月否定海峽中線「建立新常態化」後，進一步將台海「內海化」，未來可能會藉「環台戰備警巡」名義突破我國主張的24海里鄰接區，甚至逼近12海里領海。

對此，陳玉珍上午赴立法院內政委員會前受訪指出，當前金門、廈門海域沒有所謂24海里的狀況，因為距離太近，但雙方存在隱形中線，會維持一定默契，各自守好本分，「如果有我們的人飄過去，我們也不逾越那條線，對岸漁民捕魚也不會越過這條線。」

陳玉珍說，此狀況是否會發生，還是要看兩岸關係好不好，因為金廈距離那麼近，都有隱形中線存在，台灣海峽那麼大，共軍卻越過以前的中線，她就要譴責蔡總統一直說要維持現狀，現在卻連原來那條中線都維護不了，變成要維持24海里。