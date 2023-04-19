恆生科技股指數暫跌0.87%，小鵬汽車跌5.16%，跌幅最大；其次為蔚來和金蝶國際均跌約4.5%。中芯國際漲2.7%，表現最佳。

其他汽車股亦表現疲軟，長汽跌5.5%，吉利跌3.5%。

博奕股逆市上揚，銀娛漲3.6%，金沙中國和永利澳門漲約2%。

網龍漲2.7%，稍早前一度漲逾5%，該公司將分拆非中國教育業務在美國借殼上市。

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