恆生科技股指數暫跌0.87%，小鵬汽車跌5.16%，跌幅最大；其次為蔚來和金蝶國際均跌約4.5%。中芯國際漲2.7%，表現最佳。
其他汽車股亦表現疲軟，長汽跌5.5%，吉利跌3.5%。
博奕股逆市上揚，銀娛漲3.6%，金沙中國和永利澳門漲約2%。
網龍漲2.7%，稍早前一度漲逾5%，該公司將分拆非中國教育業務在美國借殼上市。
隔夜美股幾近持平，在缺乏題材帶動下，周三香港恆生指數目前跌0.5%，為20544.66點。國企股(H股)跌0.7%，為6953.75點。
恆生科技股指數暫跌0.87%，小鵬汽車跌5.16%，跌幅最大；其次為蔚來和金蝶國際均跌約4.5%。中芯國際漲2.7%，表現最佳。
其他汽車股亦表現疲軟，長汽跌5.5%，吉利跌3.5%。
博奕股逆市上揚，銀娛漲3.6%，金沙中國和永利澳門漲約2%。
網龍漲2.7%，稍早前一度漲逾5%，該公司將分拆非中國教育業務在美國借殼上市。
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