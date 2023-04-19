權值王台積電(2330)開在517元、上漲2元，隨後賣壓出籠，盤中最低至511元，下跌4元或0.78%；被外資唱衰的聯發科(2454)開低走跌，股價持續疲弱，盤中下跌1%以上。聯電(2303)、日月光投控(3711)同樣翻黑走疲，下跌逾1%，台達電(2308)、鴻海(2317)則相對平盤。

脫口罩效應，觀光持續強悍，周三盤中上漲4%超過，漲幅傲視其他上市類股，王品衝上347.5元漲停價鎖住，寒舍(2739)、美食-KY(2723)、夏都(2722)、晶華(2707)亦大漲逾半根漲停。玻陶、電腦周邊、電纜、生醫類股也漲逾1%，然金融、航運、鋼鐵、半導體、電子、光電均翻臉下跌，其中光電、其他股跌幅相對大。成交比重，航運占比大降至個位數，光電、觀光占比略增。

特斯拉電動車五度降價，積極衝刺買氣，康舒(6282)、鴻碩(3092)衝漲停，同樣帶動充電樁概念股漲勢，健和興(3003)、飛宏(2457)漲幅向上拉升。而熱門多時的軍工股，多檔被列注意股，周三仍持續有戲，寶一(8222)、漢翔(2634)、雷虎(8033)等股價相對穩住。

面板群創(3481)公布今年第1季稅後淨損78億元，並宣布因2022年營運虧損，無法發放股利，但將減資5%，等於每股可退還股東0.5元，周三股價賣壓湧現，盤中低點至13.95元，下跌近5%。而友達(2409)也下跌近2.5%。

本土投顧表示，在大盤震盪之際，投資人可低接產業持續成長，線型維持強勢及法人加碼股。做空營運展望保守、線型高檔轉弱及法人減持股、均線技術面疲弱，以及今年業績展望不如預期股。做多則需留意，低接布局AI伺服器相關、電動車、低軌衛星等行業前景展望佳族群、受益後疫情時代、需求成長的內需消費、醫美保健等族群。