澎湃新聞19日報導，為有效降低生育、養育、教育成本，浙江紹興市上虞區日前推出三孩家庭購房可獲30萬元（人民幣，下同，約合新台幣132萬元）房票等13條優化生育政策，預計年財政經費支出1億餘元，著力破解「不敢生」、「不想生」難題。

澎湃新聞報導，上虞的新政主要針對符合條件的二孩、三孩家庭。如對生育二孩、三孩孕婦分別發放500元和1000元的孕期檢查補助；向二孩、三孩分別發放每月300元和500元的消費券，直至孩子3歲；嬰幼兒2-3歲期間，對二孩、三孩分別發放每月500元和800元托育服務補助；孩子0-3歲期間，參照上年度上虞區居民人均可支配收入的20％，向三孩母親發放生活補助；對0-3歲的三孩及其母親給予每年最高300萬元商業保險保障等。

住房保障方面，新政明確對無房戶或現自有房（商品房）人均面積不超過30平方米的三孩家庭，購買商品房時一次性發放30萬元房票（根據上虞區「房票」政策操作細則，係指購房時可直接抵扣房款）。三孩家庭公積金可貸額度允許上浮30％。二孩、三孩家庭優先配租保障性租賃住房，二孩家庭按市場價70％標準確定，三孩及以上家庭按市場價60％標準確定。對無房戶或現自有房人均面積不超過30平方米，且確有租房需求的二孩、三孩家庭，實際租房（商品房）時，分別依申請發放每月800元和1500元的租房補助。

教育方面，上虞將對三孩在幼兒園期間的保教費減免50％。同時，幼兒園、小學、初中就學階段，同一個鄉鎮（街道）範圍內擁有住宅產權和戶籍的二孩，可跟隨一孩在同一所學校就讀；三孩入園、入學不受學區房限制。

為減輕企業負擔，上虞將對企業在女職工產假期間支付的社會保險費用給予補貼，生育二孩的給予50％的社會保險費用補貼，生育三孩的給予100％的社會保險費用補貼。

根據新政，每對在上虞區登記結婚的夫婦還可獲得價值1000元的禮包。

除了上虞，今年以來浙江多地密集發布鼓勵生育的政策措施。1月下旬，麗水發布十條優化生育政策，其中明確生育第二孩、第三孩的麗水市區（含麗水開發區）戶籍家庭，給予第二孩、第三孩每月500元的育兒補貼至3周歲滿止。

2月，溫州市政府官網發布「關於徵求《溫州市戶籍人口一次性生育補貼發放辦法》意見的公告」，擬對符合條件的家庭生育一孩、二孩、三孩的，分別發放一次性生育補貼1000元、2000元和3000元。

2月下旬，杭州明確今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助，擬向二孩家庭一次性發放補助5000元，向三孩家庭一次性發放補助2萬元。

從大陸全國來看，瀋陽市衛健委等部門日前也印發有關方案，明確對夫妻雙方共同依法生育三個子女的本地戶籍家庭，三孩每月發放500元育兒補貼，直至孩子3周歲止。山東濰坊印發的《優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》提出，對托育機構按政府普惠指導價招收3歲以下嬰幼兒的，結合實際收托數分別給予二孩不低於每人每月300元、三孩不低於每人每月400元的保育費補助。哈爾濱市衛健委近期也就育兒補貼發放政策向社會公開徵求意見，擬對符合條件的二孩家庭每月發放500元育兒補貼，三孩及以上家庭每月發放1000元育兒補貼，發放至該子女滿3周歲止。