根據市調機構統計，台灣3月手機銷量降至33.5萬支，月減14%，更低於2022年單月最低34.3萬支的紀錄。

產業圈人士分析，除了近年手機換機潮明顯拉長，以及高通膨波及消費市場之外，推測還有其他關鍵因素造成市場急凍，第一，3月處於產品轉換期，沒有蘋果、三星新機效益挹注；第二，今年政府普發現金新台幣6000元在4月入帳，恐導致遞延效應，讓3月手機銷量先壓抑，必須持續觀察4月手機量能有無自谷底復甦。

手機品牌高層先前表示，因通膨等因素影響，認為今年台灣手機市場還是有壓力，首季市場銷量可能停滯，會微幅衰退，第2季將回溫，全年看法謹慎樂觀，並認為全民普發現金6000元，可能只會造成消費旺季移轉的狀況，對全年整體手機銷量成長挹注不大。

觀察3月手機銷量市占的品牌排名，蘋果、三星分別以35.1%、31%的占比蟬聯冠、亞軍，等於兩家大廠就占據近7成台灣市場。後續第3名至第10名的品牌和市占依序為OPPO（11.4%）、vivo（6.3%）、紅米（5.5%）、realme（2.4%）、Google（1.8%）、Sony（1.6%）、華碩（1.2%）、宏達電（0.7%）。

以銷售額市占觀察，專攻旗艦機的蘋果居優勢，以57.5%占比居冠，多年在台拔得頭籌，三星以25.8%居次，第3至第10名的品牌和市占依序為OPPO（6%）、VIVO（2.4%）、紅米（1.5%）、Sony（1.3%）、Google（1.3%）、華碩（1%）、realme（0.9%）、ROG（0.7%）。

3月熱銷前5大機款則為蘋果iPhone 14 Pro 256GB、三星A53 256GB、iPhone 14 128GB、三星A14 64G、iPhone 13 128GB；前10大機款均由蘋果、三星囊括。