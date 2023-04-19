民眾黨主席柯文哲於美東時間18日下午拜會共和黨眾議員Brad Wenstrup，柯文哲今天提出，他提出要讓台灣加入經濟組織，因為課稅有2個後遺症，ICT產品免稅，其他貨品要稅，雞蛋放在同個籃子，對長期經濟發展不利，在ECFA之下很多貨品到中國不用稅，台灣因此被吸入中國經濟體系。

柯文哲受訪表示，今天拜會俄亥俄州眾議院議員Brad Wenstrup，還有對中委員會的幕僚一起座談，當然他問對中委員會到底有沒有什麼計畫，對方稱到現在沒有什麼很明確的計畫，要先調查COVID-19的來龍去脈，對方抱怨說病毒都從中國出來，「我說你放心好了，下次還是會從中國出來」，因為從SARS、COVID-19，起源地還是中國。

柯文哲表示，他比較關心還是美國讓台灣要加入區域的防衛安全組織，不過更重要的是，要讓台灣加入經濟組織，因為單單稅，有2個後遺症，ICT產品免稅，其他貨品要稅，難怪台灣會把全部力氣都放在ICT產品，這對台灣來講，等於把所有雞蛋放在同個籃子，對長期經濟發展不利。

柯文哲說，還有一點，到現在為止，在ECFA之下很多貨品到中國不用稅，比方說到東南亞國家要稅，當然會把整個台灣經濟被吸入中國範圍內，所以他跟對方說，這個如果不解決台灣不能加入區域經濟組織的問題，除了台灣經濟會失衡外，另一個很大的理由，我們一直被吸入中國的經濟體系，他們這樣聽了了解，會想辦法幫忙。

對於美方對民眾黨認同與支持度，柯坦言，當然，對台灣有民眾黨還搞不清楚，還要跟他解釋老半天，不講人家還不曉得第三勢力，TPP聽都沒聽過；至於對柯參選總統看法，柯回應，這種外國政治人物一定是很禮貌的祝賀，但對方他對民眾黨還是不是很了解。