光陽集團董事長柯勝峯率隊，19日上午拜會基隆市政府，共同宣布光陽集團加入基隆市青年電動機車專案。基隆市長謝國樑表示，他19日一早才剛回國，這次赴美考察期間發現美國非常重視減碳議題，他認為這是地球公民的共同職責。

謝國樑說，他這次赴美考察，發現減碳議題已成為熱門話題。身為地球公民，節能減碳已成為全球各地的重要課題。他說，行政院副院長鄭文燦日前提到研議補助電動機車資費，提升民眾使用電動機車意願，就讓他很欽佩；謝國樑也感謝光陽集團願意與基隆市政府配合。

謝國樑強調，青年電動機車專案，不會拒絕任何一家廠牌，也不會單一接受某一廠牌，替基隆青年朋友找出更多、更好的免費青年公益電動機車方案。

光陽集團董事長柯勝峯表示，光陽一直致力發展電動機車，這次基隆市的青年電動機車專案是近年規模最大、立意良善，與年輕人、公益、就業等方面結合的專案。光陽深入了解基隆市消費者的需求後，提供了兩款白牌電動機車，兼顧短程及長程需求。

基隆市環保局長馬仲豪表示，青年電動機車專案不是傳統的標案，而是以補助方式將多家廠牌納入專案，提供符合資格市民挑選。因此，未來市府提供給市民選擇的電動機車不會僅限於單一廠牌、型號，而是會有多廠牌、型號的電動機車可供選擇。

不過，由於這項專案的預算還有待今年年中的追加減預算獲議會通過，因此青年電動機車專案，最快也得要到今年下半年才會正式啟動。

光陽集團這次提供的兩款白牌電動機車，包括了都會型態的Ionex i-One及長途的S6等兩款車型。前者的建議售價為62800元、後者為82800元。