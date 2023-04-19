日前有計程車司機遭酒醉乘客毆打登上新聞版面，但相關案件層出不窮，有司機分享「群組內每天都有人通報被打」，今有6個工會共同召開記者會，要求主管機關重視計程車的職場安全。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台北市計程車駕駛員職業工會、新北市計程車駕駛員執業工會、桃園市計程車駕駛員執業工會以及台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今共同召開「拒絕暴力威脅，還我職場安全」記者會，向交通部、勞動部和內政部警政署喊話，給予計程車司機更多協助。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會理事長吳建璋提出訴求，包括修法讓司機裝設壓克力防護板且由政府補助、簡化報案流程、事後協助求償及相關法務諮詢等。他說，司機在前座、乘客在後座，發生攻擊時根本來不及逃，執業過程中壓力非常大，乘客對司機有任何不滿，可以向車隊或主管機關投訴，不要動手打人。

據工會統計，計程車遇到的恐嚇辱罵、毆打等行為，光是4月就已發生10起。台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，外界看到的司機被打只是冰山一角，大多數司機會私下和解或乾脆不追究，畢竟鬧上法院，少工作一天就少一天收入，司機賺得是辛苦錢，因此多不願跑法院。

李威爾說，客人不付錢、嘔吐、恐嚇辱罵、毆打4種行為是司機最不想遇到的，政府多年來不斷強調職場安全，但在計程車這塊，主管機關一直沒有重視。

「我們是司機，不是行動沙包！」日前才遭乘客毆打的張姓司機指出，同行的群組內，每天都會傳出有人被乘客打，很多人覺得算了、後續不了了之，司機靠一己之力賺錢，但每次被打罵後都求助無門，真的很希望政府能夠給予協助。