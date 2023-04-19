避免消費者採購的寵物飼料或食品，因來源不明而危害寵物健康，新北市消保官日前會同主管機關經發發及動保處人員，就寵物食品標示項目進行聯合稽查，總計查核340件，其中不合格者有116件，不合格比例達34％，針對不合格者已函令業者限期改善。

消保官指出，此次針對寵物食品包裝標示進行稽查，查核項目包含製造及進口商名稱電話、成分、有效日期或製造日期、保存年限、保存方法、淨重或容量等，總計抽樣查核340件商品，其中不合格者有116件，不合格比例達34％，針對不合格者，本府函令業者限期改善，仍未改善者，可依商品標示法處2萬元以上20萬元以下罰鍰，或依動物保護法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處也提醒，常見寵物保養品、營養補充品等，由於其並非動物用藥品，依動物用藥品管理法第19-1條第3項規定，均不得宣稱醫療效能，違者依同法第39條第1項第4款規定，最高裁處100萬元罰鍰。

消保官呼籲業者，寵物食品應以中文及通用符號顯著標示於容器、包裝或說明書上，所為之標示、宣傳或廣告，不得有「不實、誇張或易生誤解」的情形，且寵物食品並非動物用藥品，不得宣稱「療效」，相關標示用語可參考行政院農業委員會公布的「寵物食品用字參考表」。

消保官也提醒消費者，盡量不要購買來源不明或標示不清的寵物食品，以免傷了荷包又傷了寶貝寵物的健康，若有相關寵物消費糾紛，可向主管機關本府動保處（電話：1999或02-29596353）或消費者服務中心洽詢（電話：1999或1950）。